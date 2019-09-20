Турция развернет первые С-400 в декабре

Глава секретариата оборонной промышленности республики Исмаил Демир рассказал о судьбе российских комплексов С-400. По его словам, купленные у России комплексы будут развернуты в декабре 2019 года.

Введение С-400 в боевые порядки вооруженных сил Турции произойдет в апреле 2020 года. Демир утверждает, что до апреля будет происходить подготовка турецких специалистов, которым предстоит работать на новых комплексах С-400.