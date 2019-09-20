В аэропорте Сент-Луиса прошли испытания первого в мире дрона--дозаправщика MQ-25 Stingray, который будет базироваться на авианосцах.
Новый беспилотник способен нести 8 тонн топлива для дозаправки 4-6 истребителей. Пентагон заказал четыре таких беспилотника еще в июле 2018 года, заплатив за них 850 миллионов долларов.
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