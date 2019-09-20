В США испытали первый в мире дрон-дозаправщик

В аэропорте Сент-Луиса прошли испытания первого в мире дрона--дозаправщика MQ-25 Stingray, который будет базироваться на авианосцах.

Новый беспилотник способен нести 8 тонн топлива для дозаправки 4-6 истребителей. Пентагон заказал четыре таких беспилотника еще в июле 2018 года, заплатив за них 850 миллионов долларов.