Комплекс "Искандер-М" ракетой поразил цель на учениях "Центр-2019"

Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" провели успешный боевой пуск ракеты по учебной цели на полигоне "Донгуз" Оренбургской области в ходе основного этапа стратегического командно-штабного учения "Центр-2019".



"Искандер" поразил цель на учениях "Центр-2019"

Военнослужащие ракетного соединения Центрального военного округа уничтожили цель, имитирующую критически важный объект условного противника, с помощью крылатой ракеты комплекса "Искандер".

В ходе маневров расчеты ОТРК "Искандер-М" также выполнили нормативы по переводу комплекса из походного в боевое положение, а также в перегрузке ракет на пусковые установки с помощью транспортно-заряжающих машин. Для оценки эффективности поражения цели был использован беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".

Размеры полигона "Донгуз" позволяют проводить межвидовые и совместные учения с применением всех типов стрелкового оружия, вооружения боевых машин, артиллерийских систем, авиационного вооружения, в том числе оперативно-тактических ракет комплекса "Искандер-М".

"Стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019" проходит с 16 по 21 сентября 2019 года под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации — первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова на шести общевойсковых полигонах "Тоцкий", "Донгуз", "Аданак", "Чебаркульский", "Юргинский", "Алейский" и полигонах ВВС и войск ПВО "Ашулук", "Сафакулево" на территории Российской Федерации, а также в акватории Каспийского моря. Отдельные эпизоды ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями проходят на полигонах государств-партнеров по отдельным планам.

К участию в учении привлекаются органы военного управления и войска Центрального военного округа, Каспийской флотилии Южного военного округа, часть сил Восточного военного округа, Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил, а также для отработки совместных действий — воинские контингенты Китайской Народной Республики, Исламской Республики Пакистан, Кыргызской Республики, Республики Индии, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан.

Всего в СКШУ "Центр-2019"принимает участие около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения, в том числе в практических действиях войск на полигонах "Донгуз", "Тоцкий", "Аданак" в европейской части Российской Федерации будут задействованы до 12950 человек (из них военнослужащих Российской Федерации — до 10700, иностранных государств — до 2250 человек), танков — до 250, боевых машин пехоты и бронетранспортеров — до 450, артиллерийских систем и РСЗО — до 200", — рассказали в Министерстве обороны РФ.

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