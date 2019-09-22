Министр обороны России Сергей Шойгу назвал необоснованным высказывание главы Счетной палаты Алексея Кудрина о раздутом оборонном бюджете страны.
"Предлагаю обсуждать не надуманные общие тезисы, а конкретные и насущные вопросы и дела. Просто говорить "расходы на оборону избыточны" - следовать давно прошедшей моде. Это все равно, что в сегодняшних условиях жизни носить кримпленовый пиджак", - высказался глава Минобороны в интервью "Московскому комсомольцу".
Министр привел в качестве примера анекдот Михаила Жванецкого. "Смысл заключался в том, что колбасы у нас мало, а нас много. Штанов мало, а нас самих много. Вывод: нас должно меньше быть", - подчеркнул Шойгу и добавил, что все рассуждения на тему оборонного бюджета построены по схожей логике.
Экономистам следует сосредоточиться на вопросе эффективного расходования средств, поскольку "надо бояться не больших расходов, а маленьких доходов", заключил министр.
Ранее Алексей Кудрин призвал сократить оборонные расходы и перейти к адресной социальной поддержке населения. По его словам, расходы бюджета на оборону будут сокращены в течение двух лет при сохранении текущей экономической ситуации.
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