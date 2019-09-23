Американский генерал обвинил РФ в срыве учений НАТО в Черном море

Экс-командующий Сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что союзники НАТО обеспокоены действиями России в Черном море. По его мнению, когда Североатлантический альянс объявляет о грядущих учения в Черном море, Россия сразу же перекрывает эту территорию, чтобы корабли НАТО не смогли реализовать маневры.

Ходжес утверждает, что сейчас силы российского Черноморского флота проводят временную блокаду Одессы. По словам генерала, союзники НАТО, которые участвуют в учениях, в частности Румыния, обеспокоены сложившейся ситуацией.