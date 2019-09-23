Российский истребитель шестого поколения станет беспилотным

Генеральный директор государственного научно-исследовательского института авиационных систем Сергей Хохлов сообщил, что в России началась разработка истребителя шестого поколения. Он сообщил, что главное особенностью нового самолета станет беспилотный режим.

Другими словами, истребитель сможет выполнять боевые задачи без пилота на борту. В отдельных ситуациях человек будет способен занимать место пилота для ручного управления машиной.