Генеральный директор государственного научно-исследовательского института авиационных систем Сергей Хохлов сообщил, что в России началась разработка истребителя шестого поколения. Он сообщил, что главное особенностью нового самолета станет беспилотный режим.
Другими словами, истребитель сможет выполнять боевые задачи без пилота на борту. В отдельных ситуациях человек будет способен занимать место пилота для ручного управления машиной.
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