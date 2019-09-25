США и НАТО провели испытания атомной бомбы

Пресс-служба Национального управления ядерной безопасности США сообщила о том, что в августе ведомством были проведены испытания модифицированной атомной бомбы B61. Испытания проходили при поддержке американских ВВС и НАТО.

Бомбу, которая не была оснащена ядерными боевыми частями, сбросили на полигоне Тонопа (штат Невада). Модернизация атомной бомбы B61 предусмотрена в рамках повышения её надежности и систем безопасности. Заключительные испытания бомбы будут проведены в 2020 году.