Россия начала производить американскую винтовку AR-15

Российская компания ORSIS начала серийное производство винтовки ORSIS-AR15J, которая является аналогом популярной американской винтовки AR-15. Об этом журналистам рассказал официальный представитель компании.

По словам представителя ORSIS, компания и раньше занималась выпуском этих полуавтоматических винтовок, однако их собирали из комплектующих, которые производились в США. Сейчас компании удалось наладить производство комплектующих в России и производить ORSIS-AR15J независимо от зарубежных поставок.