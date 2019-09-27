Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи Российской Федерации и активизацией ее присутствия в мире и на дальнем Востоке в частности.
Об этом говорится в официальном заявлении Министерства обороны Страны восходящего Солнца, сообщают "РИА Новости".
В Токио считают необходимым следить за "тенденцией наращивания военной активности" России как на Дальнем Востоке, так и в других районах — Арктике, Европе, Соединенных Штатах Америки и Ближнем Востоке.
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