На Камчатке стартовали двусторонние бригадные тактические учения.
Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, передает новостной портал "Русская весна".
Четыре тысячи военнослужащих из приморского и камчатского соединения морской пехоты были подняты по учебной тревоге. Также в учениях задействованы почти тысяча единиц боевой и специальной техники — десантные корабли, самолеты морской авиации и вертолеты.
Начавшиеся маневры являются заключительным этапом межвидовой подготовки войск Тихоокеанского флота перед контрольной проверкой за летний период обучения.
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