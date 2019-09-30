На Камчатке проходят масштабные учения Тихоокеанского флота России

На Камчатке стартовали двусторонние бригадные тактические учения.

Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, передает новостной портал "Русская весна".

Четыре тысячи военнослужащих из приморского и камчатского соединения морской пехоты были подняты по учебной тревоге. Также в учениях задействованы почти тысяча единиц боевой и специальной техники — десантные корабли, самолеты морской авиации и вертолеты.

Начавшиеся маневры являются заключительным этапом межвидовой подготовки войск Тихоокеанского флота перед контрольной проверкой за летний период обучения.