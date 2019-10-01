Defense Blog: строительство базы ПРО США в Польше близится к завершению

Специализированное издание Defense Blog сообщило о скором завершении строительства базы ПРО США на севере Польши вблизи поселка Редзиково. На базе будет размещена система "Иджис" (Aegis Ashore) с современными пусковыми установками SM-3. Планируется, что обслуживать оборудование будут не менее 500 американских солдат.

Издание утверждает, что несколько дней назад базу посетил глава Агентства по противоракетной обороне США вице-адмирал ВМС США Джон Хилл, чтобы проинспектировать завершающую стадию строительства. Ранее Пентагон утверждал, что создает базу ПРО в Польше для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет. Вашингтон подчеркивал, что размещение системы ПРО в Польше не подорвет военно-стратегический потенциал России.

В Москве рассматривают развертывание систем ПРО в Европе как часть ядерного потенциала США. Российские военные считают, что с современных пусковых установок SM-3, которые расположены в Румынии и Польше, можно запускать не только противоракеты, но и крылатые ракеты среднего радиуса действия Tomahawk.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что создание военной базы ПРО США в Польше создаст дополнительную напряженность в европейском регионе.

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