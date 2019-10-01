Латвийские военные по ошибке рассылали секретные документы

Национальные вооруженные силы Латвии по ошибке в течение месяца рассылали секретные данные. Об этом сообщило латвийское издание Diena. В распоряжении издания оказались десятки скриншотов сообщений, которые рассылались посторонним лицам от имени Минобороны Латвии.

В документа отмечены все события, которые происходили в Национальных вооруженных силах Латвии с указанием даты и времени. Также в файлах находилась информация об иностранных военных кораблях, подводных лодках и военных самолетов, в том числе и российских, которые были замечены вблизи латвийских границ.

Более того, журналисты Diena сообщают о том, что Минобороны рассылало и более конфиденциальную информацию. Например, данные об объявлении боевой тревоги в НВС. Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс пока не прокомментировал инцидент.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о предупреждении, которое рассылало Минобороны Латвии в адрес граждан страны. Жителей предупреждали о том, что на дорогах могут присутствовать военная техника НАТО.

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