Сотрудники ФСБ проводят обыск в кабинете заместителя гендиректора "Аэрофлота" по правовым вопросам Владимира Александрова. Сейчас Александров находится на допросе в Следственном комитете. Его подозревают в незаконном обогащении и мошенничестве.
По версии следствия, с 2017 по 2018 год чиновник незаконно заработал около 250 миллионов рублей путем заключение контрактов с юридической фирмой, где работали его друзья. Всего через юридическую фирму было проведено около 240 тендеров. Об этом сообщил ряд российский СМИ и телеграм-канал Baza.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц. Пока Александрову не предъявляли обвинений. Пресс-служба "Аэрофлота" отказалась комментировать происходящее.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о финансовых проблемах, которые испытывает "Аэрофлот" в последнее время. 2019 год для компании "Аэрофлот" как-то, прямо скажем, не задался. Здесь и аварии самолетов, самой страшной из которых стала трагедия с "Суперджетом" в Шереметьево. И убытки, которые несет корпорация, и многое другое.
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