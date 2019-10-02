СК РФ предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево Superjet

Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево после аварийной посадки Sukhoi Superjet.

Об этом РБК сообщил представитель авиакомпании "Аэрофлот", которая и выполняла тот рейс.

По какой именно статье предъявлены обвинения Денису Евдокимову, не уточняется.

"Рен ТВ" же, например, сообщает, что командира пассажирского самолета обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц.

Напомним, что Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот" совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево 5 мая текущего года. После приземления воздушное судно загорелось. Трагедия унесла жизни 41 человека.

Межгосударственный авиационный комет считает, что причинами трагедии стали сразу несколько факторов — решение пилотов лететь через грозовой фронт, отключение автопилота после удара молнии, посадка самолета с полными баками топлива и превышение скорости при посадке.

В августе этого года произошло "Чудо под Раменским" — самолет "Уральских авиалиний" после столкновения со стаей чаек успешно приземлился в кукурузном поле в нескольких километрах от взлетной полосы.

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