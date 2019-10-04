На воздушных границах России неспокойно

Дежурные силы ПВО ВКС России 27 раз поднимались в воздух для пресечения возможного нарушения госграницы летательными аппаратами иностранных государств.

Инфографику с данными Минобороны РФ 4 октября опубликовала газета "Красная звезда".

Вдоль границ России с разведывательными целями барражировали 42 летательных аппарата. В военном ведомстве подчеркнули, что, благодаря грамотным действиям российских летчиков, нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Согласно инфографике Минобороны РФ, в рамках боевой подготовки вооруженных сил ВКС России провели более 15,7 тыс. мероприятий в ходе 311 летных смен на 69 аэродромах. Интенсивность мероприятий, по сравнению с предшествующим периодом (12,8 тыс. мероприятий) увеличилась.

В море на прошедшей неделе находилось более 10 подводных лодок, 60 надводных кораблей при поддержке более 30 судов обеспечения.

Фото: Минобороны России