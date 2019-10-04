Глава штаба Военно-воздушных сил Индии Ракеш Кумар Сингх заявил, что крушение Ми-17 в бывшем штате Джамму и Кашмир произошло по вине индийских военных.
Напомним, что вертолет рухнул в феврале текущего года. В результате крушения погибли семь человек. Пакистан тогда отверг причастность к падению вертолета Ми-17.
Заявление главы штаба ВВС Индии передает телеканал NDTV.
На новость обращает внимание ТАСС.
"Наша ракета сбила наш вертолет", — заявил Ракеш Кумар Сингх.
Два индийских офицера будут привлечены к ответственности, пообещал глава штаба ВВС Индии. Руководство сделает все возможное, чтобы подобное больше не повторилось, пообещал специалист.
Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.