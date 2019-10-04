Ракеты ВВС Индии сбили индийский вертолет Ми-17

Глава штаба Военно-воздушных сил Индии Ракеш Кумар Сингх заявил, что крушение Ми-17 в бывшем штате Джамму и Кашмир произошло по вине индийских военных.

Напомним, что вертолет рухнул в феврале текущего года. В результате крушения погибли семь человек. Пакистан тогда отверг причастность к падению вертолета Ми-17.

Заявление главы штаба ВВС Индии передает телеканал NDTV.

На новость обращает внимание ТАСС.

"Наша ракета сбила наш вертолет", — заявил Ракеш Кумар Сингх.

Два индийских офицера будут привлечены к ответственности, пообещал глава штаба ВВС Индии. Руководство сделает все возможное, чтобы подобное больше не повторилось, пообещал специалист.