В США спрогнозировали сценарий ядерной войны Пакистана и Индии

Потенциальный ядерный конфликт между Индией и Пакистаном спровоцирует гибель 50-125 миллионов человек в течение одной недели.

К такому выводу пришли ученые из Соединенных Штатов Америки, сообщает новостное и аналитическое интернет-издание ArsTechnica.

На публикацию обратило внимание российское агентство новостей Lenta. ru.

Результатом ядерного конфликта также станут серьезные изменения климата планеты Земля. Образующиеся после ядерных взрывов углеродосодержащие аэрозоли — например, сажа — поднимутся в верхние слои тропосферы и начнут поглощать солнечный свет.

В результате этого его доступ к поверхности планеты сократится на 20-30 процентов.

Вследствие этого на Земле наступит глобальное похолодание.

Сильнее всего планета охладится спустя три года после начала ядерной войны. Низкие температуры будут царить на Земле последующие четыре года. На возвращение к приемлемым и привычным температурам планете в общем счете потребуется порядка десяти лет.

Прогноз американских ученых основан на тенденциях роста ядерных вооружений Индии и Пакистана, согласно которому к 2025 году страны будут обладать 400-500 единицами такого оружия мощностью от десятков до сотен килотонн каждая.

Ранее глава Министерства обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что Нью-Дели не исключает вариант применения ядерного оружия против Пакистана.

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