Бывший ФСБшник стал новым главой ФСИН

Новым главой Федеральной службы исполнения наказаний стал бывший начальник управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников. Это подтверждает вкладка "Руководство" на официальном сайте ведомства. Прошлый руководитель ФСИН Геннадий Корниенко был отправлен в отставку из-за возраста.

О предполагаемой отставке Корниенко источники сообщали еще 1 октября. Спустя несколько дней официальный приказ с подписью президента России Владимира Путина появился на портале правовой информации. Источники утверждали, что приоритетной кандидатурой на пост главы ФСИН является именно Александр Калашников, возглавлявший Красноярское управление ФСБ.

Александр Калашников родился в Новосибирской области. Сейчас ему 55 лет. Свою трудовую деятельность в органах государственной безопасности начал в 1985 году.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что с октября силовикам повысили пенсии на 6,3%.

Минимальная пенсия для сотрудника МВД, ушедшего на пенсию, составит 17 тысяч рублей. Минимальная пенсия сотрудника ФСБ, который вышел на пенсию, увеличится до 30 тысяч рублей. В федеральном бюджете на индексацию пенсионных выплат для бывших военнослужащих и силовиков предусмотрено 3,7 млрд рублей.

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