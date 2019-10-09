Ми-35 снёс трибуны с чиновниками на военном параде в Индонезии

В Индонезии прошел военный парад, в котором принял участие российский ударный вертолет Ми-35. Пилот пролетел слишком низко над землей и снёс праздничные транспаранты. Разрушениям подверглась и трибуна, на которой сидели чиновники. Мероприятие было приурочено к 74-годовщине создания индонезийской армии.

Максимальная скорость Ми-35 составляет 310 километров в час. Российский вертолет способен выполнять боевые задачи при любых погодных условиях.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об инциденте с российским вертолетом в Дагестане. Во время планового полета врезался в гору военный вертолет Ми-35. По предварительным данным, погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Вертолет, сопровождавший военную колонну, пропал с экранов радаров в 14:30 в районе поселка Ботлих

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