Комитет Госдумы по обороне обвинил власти в игнорировании нужд армии

Правительство Российской Федерации настойчиво игнорирует просьбы комитета Государственной думы по обороне.

Власти, например, не индексируют военные пенсии, не выделяют дополнительные средства на жилищные субсидии и не повышают зарплаты гражданского персонала вооруженных сил, передает РБК заявление комитета.

В числе прочего комитет Государственной думы по обороне просит выделить денег на закупку горюче-смазочных материалов. В противном случае, предупреждают специалисты, боевая подготовка российской армии значительно снизится.

В заявлении комитета целых пять раз говорится о том, что его предложения и рекомендации игнорируются правительством Российской Федерации.