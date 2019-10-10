Правительство Российской Федерации настойчиво игнорирует просьбы комитета Государственной думы по обороне.
Власти, например, не индексируют военные пенсии, не выделяют дополнительные средства на жилищные субсидии и не повышают зарплаты гражданского персонала вооруженных сил, передает РБК заявление комитета.
В числе прочего комитет Государственной думы по обороне просит выделить денег на закупку горюче-смазочных материалов. В противном случае, предупреждают специалисты, боевая подготовка российской армии значительно снизится.
В заявлении комитета целых пять раз говорится о том, что его предложения и рекомендации игнорируются правительством Российской Федерации.
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