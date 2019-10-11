Норвегия не будет участвовать в проекте "ракетного щита" НАТО из-за РФ

Власти Новергии провели "более широкую оценку политики безопасности" и приняли решение не закупать датчики верхнего уровня и ракеты перехватчики, которые могут быть интегрированы с системой противоракетной обороны НАТО Ballistic Missile Defence, известную как "ракетный щит".

Об этом сообщил телеканал TV2. Журналисты телеканала проанализировали документ о государственном бюджете. Также они отмечают, что Норвегия всегда поддерживала стремление Североатлантического альянса создать эффективную систему обороны, однако власти не хотели становиться на сторону США, которые пытаются распространить свои системы ПРО по всему миру.

Если ранее в НАТО утверждали, что размещение систем ПРО "не направлено против России", то в секретном оборонном документе от 2017 года Норвегии рекомендуют присоединиться к проекту "ракетного щита" именно из-за российской угрозы.

Норвежские политики даже провели дебаты. В ходе беседы они решили, что присоединение к проекту "ракетного щита" НАТО может вызвать осложнения в отношениях с Москвой.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как Норвегия и США шпионят за Россией. Об этом стало известно после того, как норвежские СМИ обнародовали компьютерное изображение РЛС "Глобус" в городе Варде.

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