Китай построил подводную лодку без рубки

В октябре 2018 года в Китае спустили на воду новую подводную лодку, у которой нет традиционной для субмарин рубки. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на открытые источники, включая снимки со спутников.

Длина новой субмарины составляет 45 метров. В Forbes предполагают, что подводная лодка полностью автономна, что делает её самым большим подводным автономным аппаратом в мире. Журналисты сделали еще одно предположение, что лодка является опытным образцом, который будет тестировать перспективные технологии для военно-морских сил Китая.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Китай готов нанести ядерный удар по территории США с моря. Не так давно Китай испытал новую ракету, размещенную на подводной лодке. Как сообщается, новая ракета Поднебесной может достичь территории Соединенных Штатов.

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