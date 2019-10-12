Убийцу 9-летней девочки тайно вывезли из Саратова

Михаила Туватина, которого подозревают в убийстве 9-летней Лизы, сотрудники полиции тайно вывезли из Саратова в изолятор города Энгельс. Об этом сообщил телеграм-канал Mash. Источники сообщили, что силовики опасались местных жителей, которые могли устроить бунт, чтобы линчевать предполагаемого убийцу.

Также полицейские опасались, что другие заключенные, которые содержаться в изоляторе Саратова, могли напасть на Туватина. Ранее мать Михаила Туватина утверждала, что её сын умный, добрый и работящий человек. Она не верит в то, что он мог совершить такое преступление.

О Туватине рассказывал и замдиректора ФСИН Валерий Максименко. По его словам, подозреваемый был судим уже четыре раза, два раза из них за преступления сексуального характера. Туватину грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала, что жители Саратова собрались ночью на стихийный митинг, чтобы линчевать убийцу девятилетней Лизы.

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