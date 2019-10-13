В США объяснили, зачем американский эсминец вошел в Черное море

Эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки "Портер" вошел в Черное море, чтобы показать "приверженность Вашингтона к свободному судоходству".

Об этом заявила командующая шестым флотом США вице-адмирал Лиза Франкетти.

Ее слова приводятся на официальном сайте флота, передают "РИА Новости".

Лиза Франкетти отметила также, что заход американского эсминца в воды Черного моря — операция плановая. Присутствие "Портера" в регионе демонстрирует приверженность свободе судоходства как Соединенных Штатов Америки, так и союзников Вашингтона по НАТО, пояснила вице-адмирал.

Эсминец ВМС США вошел в Черное море в ночь с субботы на воскресенье.

Отметим, что Черноморский флот Российской Федерации приступил к сопровождению эсминца ВМС США "Портер". Действия судна контролируют малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево", а также фрегат "Адмирал Эссен".

В августе этого года малый разведывательный корабль "Переяслав" Военно-морских сил Украины вошел в зону проведения учений Черноморского флота Российской Федерации.

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