В норвежских F-35 нашли критическую уязвимость

В истребителях F-35A Lightning II Королевских военно-воздушных сил Норвегии обнаружили критическую неисправность. Тормозной парашют самолетов недостаточно надежен. Об этом сообщило издание Defence News.

Автор статьи утверждает, что стандарт предусматривает 1 нештатную ситуацию с раскрытием тормозного парашюта на 10 000 раскрытий. На данный момент этот показатель игнорируется норвежскими ВВС. О дефекте тормозных парашютов стало известно еще в 2018 году во время летных испытаний. В феврале 2020 года самолеты F-35 Норвегии планируют укомплектовать модернизированными парашютами, изготовленными с учетом всех требований и замечаний. Оборудовать все истребители новыми тормозными парашютами планируют к концу 2022 года.