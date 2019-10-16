Шведские ВМС приняли сломанный метеобуй за подлодку

В октябре 2014 года шведские ВМС провели масштабную операцию по перехвату вражеской подводной лодки. Субмарина Швеции перехватила закодированный радиосигнал, который приняли за "след" вражеской подлодки. Журналисты издания Svenska Dagbladet спустя пять лет смогли определить источник радиосигнала. Им оказался сломанный метеобуй.

Во время инцидента все шведские СМИ утверждали, что в территориальных водах страны может быть обнаружена мини-субмарина России. В Минобороны РФ подчеркивали, что в российском военно-морском флоте уже давно нет миниатюрных подводных лодок. Операция по поиску фантомной субмарины продлилась около недели. Швеция потратила на неё почти 2 миллиона евро.

После завершения операции глава Минобороны Швеции Петер Хультквист заявил, что морякам удалось обнаружить следы присутствия иностранной подлодки. Журналисты обратились в государственную метеорологическую службу. Официальный представитель ведомства подтвердил, что в день, когда подлодка засекла зашифрованный сигнал, в Балтийском море вышел из строя метеобуй, а его данные были переданы на исправный метеобуй. Именно этот радиосигнал засекли шведские моряки и приняли за субмарину.

Примечательно, что министерство обороны и правительство Швеции узнали о настоящем источнике зашифрованного радиосигнала ещё в 2015 году. Документ, в котором раскрывались правдивые подробности был передан в парламент спустя несколько месяцев, после одобрения законопроекта об увеличении расходов на оборону страны.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что на самом деле произошло в территориальных водах Швеции в 2014 году.

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Источник в Генштабе РФ: Подлодка у берегов Швеции — это провал НАТО