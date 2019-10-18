Замначальника Генштаба слег в больницу после обвинений в мошенничестве

Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России Халил Арсланов, которому предъявили обвинение в крупном мошенничестве, госпитализирован с признаками гипертонического криза.

Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники.

Как удалось узнать журналистам издания, генерал-полковник Арсланов попал в Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка вскоре после возбуждения против него уголовного дела. Следственные действия с ним были проведены прямо в больнице.

По версии следствия, Арсланов и начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов причастны к хищениям при заключении госконтрактов на закупку цифрового телекоммуникационного оборудования для армии.

Установлено, что вместо российской техники войска получали оборудование из Китая, на котором просто поменяли этикетки.

Таким способом, считают следователи, Арсланов и Кутахов могли похитить не менее 2,2 миллиардов рублей. Впрочем, есть основания полагать, пишет "Коммерсантъ", что при дальнейшем рассмотрении дела сумма ущерба может вырасти. Военные свою вину не признали.

О возбуждении уголовного дела против Арсланова стало известно вечером 17 октября. Сообщалось, что дело было возбуждено в результате досудебных соглашений о сотрудничестве, заключенных бывшим директором АО "Воентелеком" Александром Давыдовым и его подельниками с Главной военной прокуратурой.

Заместитель начальника Генштаба Халил Арсланов, ставший фигурантом дела о мошенничестве, одновременно руководит главным управлением связи ВС России. Этому ведомству подчиняются все войска связи российской армии.

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Фото: Минобороны России