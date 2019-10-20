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Источник Правда.Ру

США разбомбили собственную авиабазу в Сирии

Силовые структуры » Министерство обороны print

Вооруженные силы нанесли удар по собственной авиабазе в провинции Эль-Хасаке после того, как вывели оттуда своих военнослужащих. Об этом сообщили сирийские СМИ. По информации журналистов, силами США была уничтожена военная база Клейб на которой была оборудована взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов.

База находилась возле города Тель-Тамар, где проходят бои между курдами и турецкими силами. Сейчас американские военные готовятся покинуть военную базу возле дамбы Аль-Сабее.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент США Дональд Трамп совершил ошибку в Сирии на руку Владимиру Путину. Американский лидер одобрил турецкую военную операцию на севере Сирии, таким образом, убрав буфер между турками и курдами. Они, скорее всего, обратятся за помощью к Башару Асаду и России.

Агентство Рейтер, со ссылкой на официального представителя Белого дома сообщило, что Соединенные Штаты в понедельник утром довели до сведения командующего курдскими Сирийскими демократическими силами (СДС), что "американские войска не будут нигде их защищать от нападения Турции".

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Темы сша сирия военная база
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