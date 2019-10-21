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Источник Правда.Ру

FAA требует от компании Boeing немедленных объяснений по 737 MAX

Силовые структуры » Министерство обороны print

История с самолетами Boeing 737 Max получила продолжение.


Как известно, после двух авиакатастроф, связанных с системой помощи в управлении самолетом MCAS, самолеты "Боинг" простаивает на земле.

Недавно российская компания "Авиакапитал-Сервис" подала иск к компании "Боинг" с целью расторгнуть контракт по покупку 35 самолетов 737 Max 8. Согласно информации, опубликованной изданием Reuters, короткие внутренние сообщения от 2016 года говорят о том, что Boeing могла целенаправленно вводить в заблуждение Федеральное управление гражданской авиации США в отношении MCAS.

Двое сотрудников компании "Боинг" обсуждали вопросы, связанные с безопасностью программного обеспечения MCAS, которое привело к двум авиакатастрофам, жертвами которых стали 346 пассажиров. Пилот Boeing Марк Форкнер заявил, что система MCAS усложняла управление самолетом при моделировании полета 737 Max во время симуляции. 

Марк Форкнер, главный технический пилот 737, признал, что он мог ввести в заблуждение FAA относительно самолета. Пилот сообщил, что он (по незнанию) лгал регулирующим органам. Эта информация относится к ноябрю 2016 года, то есть за 8 месяцев до того, как Форкнер обратился в FAA, чтобы они убрали упоминание MCAS из руководства пилота. FFA одобрила запрос.

Данные сообщения только недавно были переданы Министерству транспорта. Администраторв FFA требует выяснить, почему компания не передавала ранее сообщения регулирующим органам.

MCAS или "Система повышения характеристик маневрирования" помогает незаметно помогать пилоту управлять самолетом в ручном режиме (в случае отключения автопилота).

Проблема в том, что пилоты иногда даже не знали об этой системе и, к тому же, при неисправности одного из датчиков угла атак MCAS принудительно отправляла лайнер в пикирование, что, судя по всему, привело к двум авиакатастрофам.

Скандальная ситуация, связанная с сообщениями 2016 года, вызвана попытками "Боинга" вернуть в воздух самолёты 737 Max, которые не используются  с марта 2019 года.

Фото: twitter.com

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Темы mcas boing пилот самолет марк форкнер авиакатастрофа
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