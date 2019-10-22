Российские вертолеты приземлились на бывшей базе США в Сирии

Российские вертолеты Воздушно-космических сил приземлились на военном аэродроме Табка в Сирии в провинции Ракка, где раньше располагалась база США, сообщает РИА Новости.

По словам сирийских военных, террористы разрушили в аэропорту взлетную полосу в аэропорту.

Американские военные не восстановили ее. Сейчас идут работы по разбору завалов и разбитой техники.

Ранее представители российских СМИ посетили брошенную военную американскую базу в сирийской провинции Алеппо.

Сотрудники российских федеральных каналов находились в сопровождении военных полицейских и сирийского спецназа.

Фото: twitter.com

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