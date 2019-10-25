300 полицейских из Чечни заступают на боевое дежурство в Сирии

300 российских военных полицейских из спецподразделения, дислоцированного на территории Чеченской республики, и 33 единицы техники прибыли в Сирию. Они помогут отвести курдские отряды от границы с Турцией.

Об этом сообщило в пятницу Минобороны России.

"В Сирию прибыли наиболее подготовленные военнослужащие, имеющие опыт подобных операций, прошедшие обучение в Центре военной полиции, расположенном во Владикавказе", - подчеркнули в Минобороны.

Как отмечается, российские военные полицейские будут заниматься выполнением спецзадач в 30-километровой зоне на сирийско-турецкой границе.

Уточняется, что им приказано обеспечивать безопасность населения, поддерживать правопорядок, патрулировать назначенные районы, а также содействовать выводу подразделений курдских отрядов самообороны.

Также, по данным ТК «Звезда», с аэродромов в Ростовской области и Краснодарского края на авиабазу Хмеймим в Сирии доставляются свыше 20 бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У», на которых российские военные полицейские будут выполнять специальные задачи.

Читайте также:

Рамзан Кадыров: мы 100% наведем порядок в Сирии

Фото: Pixabay.com