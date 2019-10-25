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ФСБ сможет блокировать связь со странами из-за телефонного терроризма

Силовые структуры » ФСБ print

Совет безопасности РФ поручил проработать инициативу, по которой ФСБ сможет блокировать связь со странами, из которых поступают ложные сообщения о минировании. Минкомсвязи готовит поправки в законодательство совместно с ФСБ. Их должны принять до конца 2019 года.

Поправки в законодательство предполагают обязать операторов отключать на полгода передачу трафика в направлении стран, из которых исходит телефонный терроризм. Пока не ясно будут ли блокировать передачу данных или только голосовую связь.

Темы фсб связь терроризм минкомсвязь ложное минирование мобильные операторы
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