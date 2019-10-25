В армии России ввели новый контроль за распорядком дня

Источники в Минобороны России сообщили о введении новых правил контроля за распорядком рабочего дня военнослужащих и офицеров. По словам источников, изменения в системе учёта рабочего времени связаны с недавним совещанием, на котором министр обороны РФ Сергей Шойгу устроил "разнос" тем, кто любит задерживать подчиненных на службе.

Проверка показала, что некоторые командиры могли задерживать своих подчиненных на четыре и даже семь часов после завершения рабочего дня. Из офицеров Национального центра управления обороной будут созданы специальные группы контроля, которые будут заниматься проверкой распорядка военнослужащих.