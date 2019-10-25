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Источник Правда.Ру

В армии России ввели новый контроль за распорядком дня

Силовые структуры » Министерство обороны print

Источники в Минобороны России сообщили о введении новых правил контроля за распорядком рабочего дня военнослужащих и офицеров. По словам источников, изменения в системе учёта рабочего времени связаны с недавним совещанием, на котором министр обороны РФ Сергей Шойгу устроил "разнос" тем, кто любит задерживать подчиненных на службе.

Проверка показала, что некоторые командиры могли задерживать своих подчиненных на четыре и даже семь часов после завершения рабочего дня. Из офицеров Национального центра управления обороной будут созданы специальные группы контроля, которые будут заниматься проверкой распорядка военнослужащих.

Темы минобороны сергей шойгу распорядок дня система контроля
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