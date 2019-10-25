Троюродного племянника Кадырова подозревают в пытках электрошокером

Замначальника уголовного розыска управлениям МВД чеченской столицы Саламбек Мутиев сообщил о полицейской проверке против троюродного племянника Кадырова и экс-мэра Грозного Ислама Кадырова.

По словам Мутиева, в руках полиции оказались видеозаписи, на которых Ислам Кадыров применяет электрошокер к задержанным по подозрению в мошенничестве. Экс-мэр угрожает посадить задержанных за финансирование терроризма. Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Керимов сообщил, что узнав о происходящем глава Чеченской Республики отстранил своего племянника от должности.