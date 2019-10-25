Чеченская военная полиция начала свою работу в Сирии

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о задачах, к выполнению которых приступила чеченская военная полиция в Сирии. По его словам, отряды военной полиции из Чечни работают в регионе, откуда выводятся курдские отряды самообороны.

По словам главы Чечни, направленные в Сирию военнослужащие имеют "хорошую подготовку". Кадыров утверждает, что работу чеченских военных в регионе положительно оценивали сирийское население и местные власти.