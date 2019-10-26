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США рассчитывают, что Польша сможет захватить Калининградскую область

Силовые структуры » Министерство обороны print

Джеймстаунский фонд США опубликовал доклад на тему "Как защитить страны Балтики от российской агрессии". В документе аналитики фонда утверждают, что Москва обладает не только необходимым потенциалом для развертывания борьбы с бывшими постсоветскими республиками, но и имеет реальные намерения.

В случае "российской агрессии" против стран Прибалтики, поляки должны "пожертвовать собой" и помочь США захватить Калининградскую область. В докладе говорится, что эта операция должна помочь прибалтийским странам отразить "быструю атаку России", поскольку именно в Калининградской области сосредоточены системы С-400 и "Бастион", а также ракеты "Искандер".

Если польским и американским военных удастся уничтожить российскую военную технику в Калининградской области, силы НАТО смогут "эффективно действовать в регионе" и поддерживать оборону Эстонии, Латвии и Литвы.

Темы с-400 сша нато польша бастион искандер прибалтика российская агрессия джеймстаунский фонд калининградская область
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