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Источник Правда.Ру

В США сообщили о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

Силовые структуры » Министерство обороны print

В субботу 26 октября американские военные провели секретную операцию для устранения высокопоставленного чиновника ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом сообщил Newsweek. Операцию за неделю до её проведения одобрил президент США Дональд Трамп.

Официальный представитель Пентагона, знакомый с деталями проведенной операции, заявил, что целью американского спецназа был лидер террористов Абу Бакра аль-Багдади. По его словам, в ходе секретной операции аль-Багдади был уничтожен. Белый дом получил уведомление от Минобороны в США, в котором говорится, что "есть высокая вероятность того, что в ходе секретной операции был уничтожен Абу Бакра аль-Багдади". Американские специалисты смогут дать более точный ответ, когда проведут биометрические и ДНК тестирования.

Представитель Пентагона также раскрыл детали операции. Он утверждает, что последним прибежищем лидера террористов стала деревня Бариша в провинции Идлиб. Спецназ США ворвался в деревню и вступил в перестрелку с террористами. Аль-Багдади использовал свой пояс смертника и подорвал себя.

После ликвидации террористов по месту кончины аль-Багдади нанесли авиаудар американские ВВС. По информации Минобороны США, это было сделано, чтобы террористы не сделали из этого места "святилище аль-Багдади". Субботним вечером после ликвидации лидера террористов президент США Дональд Трамп написал в Twitter: "Только что произошло нечто очень большое".

Темы сша игил идлиб спецназ ликвидация террористы аль-багдади
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