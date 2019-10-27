ФСБ задержала студента из-за подготовки массового убийства

Сотрудники ФСБ в Московской области задержали 18-летнего студента Бориса Банина. Парень учится в зарайском филиале Луховицкого аграрно-промышленного техникума. По информации телеграм-канала Baza, студент собирался убить преподавателей и студентов техникума. При задержании у него изъяли пистолет Макарова. Дома у задержанного нашли ещё один травматические пистолет и взрывчатку.

Примером для Банина стал "керченский стрелок". Парень основательно готовился к "акту возмездия" в течение целого года. Он собирался убить семерых студентов, которые его травили, а также одного преподавателя 29 октября.

Банин открыто говорил о том, что он поддерживает террористов ИГ (запрещенная организация в РФ). Очевидцы сообщают, что студент мог на занятиях смотреть видео с казнями. Парню даже дали прозвище "террорист" в техникуме. Руководство учебного заведения знало о странных проявлениях Банина, однако отчислять его не собиралось.