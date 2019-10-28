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Источник Правда.Ру

В МИД России прокомментировали угрозу "Азова"

Силовые структуры print

Официальный представитель МИДа Мария Захарова прокомментировала слова лидера Украины батальона "Азов" Андрея Билецкого о том, что он не допустит "капитуляции" в Донбассе. Она отметила, что теперь стало ясно, кто препятствовал мирной ситуации на юго-востоке Украины.

Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как в течение всего этого времени блокировал выполнение Минских договоренностей, написала в Twitter Мария Захарова.

Как сообщает News.ru, ранее ранее стало известно и том, что украинская полиция изъяла и вывезла оружие националистов из поселка Золотое в Донбассе.

Оружие было изъято у лиц, принимавших участие в акции против разведения войск. Ранее президент Украины Владимир Зеленский требовал от представителей организации убрать оружие и заявлял о том, что необходимо завершить процесс.

Фото: twitter.com

Темы мид азов украина нацисты мария захарова владимир зеленский международные отношения
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