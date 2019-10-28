Сенцову стало за Зеленского после его разговора с нацистами

Украинский режиссер Сенцов, освободившийся из российской тюрьмы, заявил, что ему стыдно за поведение президента Украины. Об этом он сообщил в своем Facebook, комментируя перепалку украинского лидера с вооруженными нацистами в Донбассе.

Сенцов написал, что он испытывает стыд за президента и гордость за добровольца.

Стоит напомнить, что 26 октября Владимир Зеленский прибыл в село Золотое, оккупированное нацистами. Цель президента заключалась в том, чтобы провести переговоры с нацистами, которые срывают разведение войск.

Позднее стало известно, что нацисты "Азова" не отреагировали на просьбы президента покинуть Золотое.

Известно, что люди, с которыми Зеленский проводил переговоры, находятся там незаконно.

Фото: twitter.com