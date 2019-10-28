Украинский режиссер Сенцов, освободившийся из российской тюрьмы, заявил, что ему стыдно за поведение президента Украины. Об этом он сообщил в своем Facebook, комментируя перепалку украинского лидера с вооруженными нацистами в Донбассе.
Сенцов написал, что он испытывает стыд за президента и гордость за добровольца.
Стоит напомнить, что 26 октября Владимир Зеленский прибыл в село Золотое, оккупированное нацистами. Цель президента заключалась в том, чтобы провести переговоры с нацистами, которые срывают разведение войск.
Позднее стало известно, что нацисты "Азова" не отреагировали на просьбы президента покинуть Золотое.
Известно, что люди, с которыми Зеленский проводил переговоры, находятся там незаконно.
Фото: twitter.com
Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что на Украине планируется государственный переворот.