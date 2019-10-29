Песков прокомментировал инцидент в Забайкалье

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал недавний инцидент в Забайкалье, где срочник открыл огонь по сослуживцам и убил восьмерых человек. По его словам, это "частный случай и трагедия".

"Безусловно, этот инцидент нуждается в расследовании. И насколько я знаю, в армии проводят расследование случившегося. Пока следователи не выяснили истинные причины трагедии говорить о результатах реформы армии рано. Это не профессионально", - пояснил Песков.

Пресс-секретарь президента пояснил, что Владимир Путин не будет реагировать на это событие, поскольку это "не его вопрос".