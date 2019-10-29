Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Песков прокомментировал инцидент в Забайкалье

Силовые структуры » Министерство обороны print

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал недавний инцидент в Забайкалье, где срочник открыл огонь по сослуживцам и убил восьмерых человек. По его словам, это "частный случай и трагедия". 

"Безусловно, этот инцидент нуждается в расследовании. И насколько я знаю, в армии проводят расследование случившегося. Пока следователи не выяснили истинные причины трагедии говорить о результатах реформы армии рано. Это не профессионально", - пояснил Песков.

Пресс-секретарь президента пояснил, что Владимир Путин не будет реагировать на это событие, поскольку это "не его вопрос".

Темы солдат стрельба забайкалье дмитрий песков
Актуальная аналитика
Новости Украины
Почему Путину надо идти на "газовую войну" с Зеленским
Силовые структуры
Китайские эксперты недовольны качеством американских самолетов F-35
Авто
Самодельный "антидождь: рецепты
Новости Все >
Социологи зафиксировали рост уровня поддержки Путина
Песков прокомментировал инцидент в Забайкалье
Расписание Гран-при Франции: когда выступят Загитова и Косторная
Резиденция Деда Мороза в Великом Устюге увеличится в пять раз
Футболист Тарасов объяснил, почему поддерживает Путина
На Украине рассказали о тайном визите Зеленского в Донбасс ночью
В США семья случайно соорудила взрывное устройство
Отец Нурмагомедова рассказал, как сделал Хабиба умным
Американская модель объяснила, зачем показала грудь на стадионе
Глава МИД Украины сообщил о начале разведения сил в Донбассе
Последние материалы
Китайские эксперты недовольны качеством американских самолетов F-35
Социологи зафиксировали рост уровня поддержки Путина
Песков прокомментировал инцидент в Забайкалье
Расписание Гран-при Франции: когда выступят Загитова и Косторная
Самодельный "антидождь: рецепты
Пять спектаклей Театра Армии, которые нужно посмотреть в этом сезоне
Резиденция Деда Мороза в Великом Устюге увеличится в пять раз
Евгений Гильбо: Россия предложила Белоруссии самоубиться
Футболист Тарасов объяснил, почему поддерживает Путина
На Украине рассказали о тайном визите Зеленского в Донбасс ночью
Популярное
Фигурное катание
Трусова опубликовала видео параллельного четверного прыжка с Ханю

Российская фигуристка Александра Трусова во время тренировки на Гран-при Канады исполнила параллельный четверной тулуп с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.

Трусова опубликовала видео параллельного четверного прыжка с Ханю
Пять фактов о Второй мировой войне, о которых знают только историки
Силовые структуры
Пять фактов о Второй мировой войне, о которых знают только историки
Фигурное катание
Американская фигуристка Теннелл лидирует после двух этапов Гран-при
Фигурное катание
Медведева показала провальное выступление на Гран-при Канады
Любовь Степушова Почему Путину надо идти на "газовую войну" с Зеленским Любовь Степушова Василий Амирджанов Исторический музей отказался обсуждать историю Василий Амирджанов Соломон Соловьев Бойцы идеологического фронта - Астрология дня Соломон Соловьев
Комментарии
Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
Поднебесная добралась до небес. Что дальше?
Американский аналитик рассказал о перспективах Европы после переизбрания Трампа
Пять фактов о Второй мировой войне, о которых знают только историки
Кадырова раскритиковали за лояльность к Путину
Кто мутит воду в Гонконге
Новый метод иммунотерапии ликвидирует все виды рака
Новый метод иммунотерапии ликвидирует все виды рака
Шведские СМИ назвали Россию "историческим врагом" Европы
Пять фактов о Второй мировой войне, о которых знают только историки
Пять фактов о Второй мировой войне, о которых знают только историки
ФБР и судья извинились перед Бутиной после судебного заседания
В США сообщили о ликвидации лидера ИГ* аль-Багдади
Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
В ДНР сообщили о возможном государственном перевороте на Украине
В ДНР сообщили о возможном государственном перевороте на Украине
В ДНР сообщили о возможном государственном перевороте на Украине
Чичваркин призвал ввести налог на каждую розничную продажу
Собянин: полиция спасла Москву от беспорядков на летних митингах
Экономисты подсчитали, на что хватило бы денег, "прощенных" Африке
В Ногинске работники хлебокомбината держат голодовку
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ