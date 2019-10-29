Курды сообщили об обстреле российских военных на границе Сирии и Турции

Курдские СМИ сообщили об обстреле группы людей в районе погранперехода ад-Дербасийя, который привел к ранению пятерых человек.

Сообщается, что среди пострадавших могут быть российские военные. Информацию подтвердило курдское информационное агентство Hawar News.

По информации агентства, в результате обстрела с турецкой территории двое российских военнослужащих получили ранения. Также ранения получили два журналиста и четверо местных жителей.

Итальянская журналистка Бенедетта Аргентиери сообщила со ссылкой на собственные источники, что ранения получили один российский военный и четыре мирных жителя.

По одним данным, обстрел был с турецкой территории. По другим, к нему причастны боевики протурецких формирований, которые были переброшены на северо-восток Сирии для борьбы с курдами.

Официальной информации об инциденте пока нет.