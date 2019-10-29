Самолет ВВС США "уронил" часть двигателя в сад англичанки

Металлическая деталь американского бомбардировщика B-52H упала в сад жительницы городка Брейлс. Это произошло в тот момент, когда бомбардировщик возвращался на авиабазу.

Как сообщает британская полиция, к ним обратилась местная жительница и сообщила, что после того, как над ее домом пролетел бомбардировщик, в она обнаружила в своем саду странный желтый предмет. По словам женщины, этот предмет чуть не попал в ее дом.

Авиационные эксперты, которые прибыли на место происшествия вместе с сотрудниками полиции, выяснили, что металлический предмет - часть обшивки мотоотсека двигателя стратегического бомбардировщика ВВС США B-52H.

Сообщается, что 23 октября 4 американских бомбардировщика B-52H проводили тренировочные полеты в регионе Балтийского моря.

Самолеты выполняли задание недалеко от границ с Россией — в небе над странами Прибалтики и Польшей.

Фото: twitter.com