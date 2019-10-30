В России появятся военные корабли, не имеющие аналогов в мире

Главнокомандующий Военно-морского флота РФ адмирал Николай Евменов сообщил о разработке кораблей противоминной обороны, не имеющих аналогов в мире. По его словам, Прибалтийский судостроительный завод уже приступил к строительству десантных кораблей проекта 11711.

Евменов отметил, что головное судно проекта - новейший десантный корабль "Иван Грен" уже поступил на вооружение Северного флота в 2018 году. Сейчас испытания проходит его "младший брат" - корабль "Пётр Моргунов".

В 2019 году на заводе было заложено ещё два судна, но уже по измененному проекту - "Василий Трушин" и "Владимир Андреев". Главком ВМФ России подчеркнул, что судостроители продолжают работу над кораблём "Адмирал флота Советского Союза Исаков" и многоцелевыми фрегатами дальней морской зоны проекта 22350.