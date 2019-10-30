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ВВС США ищут российские Ми-24 для проведения учений

Силовые структуры » Министерство обороны print

Военно-воздушные силы США разместили заявку на поиск подрядчиков, которые могут предоставить российские Ми-24 для участия в военных учениях. Американская авиация хочет отработать "противодействие воздушной поддержке противника".

Согласно заявке, подрядчик должен обеспечить ВВС США минимум двумя вертолетами Ми-24, опытным экипажем, а также специалистов по техническому обслуживанию машин и учебные материалы. Исполнителям предстоит взять на себя задачи по ориентации летательных аппаратов, наземной подготовке, поддержке полетов и информационной поддержке.

Сообщается, что американская авиация хочет опробовать российские Ми-24, чтобы узнать "какую угрозу могут представлять вертолёты для 55-й спасательной эскадрильи, дислоцированной на базе ВВС США Девис-Монтен в штате Аризона". Примечательно, что ВВС США уже искали пилотов с навыками управления вертолетами Ми-24Д в марте текущего года.

Темы ми-24 ввс сша подрядчик девис-монтен 55 спасательная эскадрилья
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