В январе 2020 года начнутся испытания ракеты "Сармат"

В январе следующего года начнутся летно-конструкторские испытания новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат". Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на источник в Минобороны России.

По словам источника, на первом этапе будет совершено не меньше пяти пусков с космодрома "Плесецк" по полигону Кура на Камчатке. Второй этап испытаний пройдет в Красноярском крае, где дислоцируется 62-я ракетная дивизии Ракетных войск стратегического назначения. По информации издания, в дивизии не проводились испытания с 1987 года.

Минобороны планирует поставить "Сармат" на вооружение российской армии в 2021 году. В 2016 году планировалось начать бросковые испытания ракеты, однако их перенесли. Тогда СМИ сообщали, что причина переноса испытаний - проблема в конструкции ракеты.