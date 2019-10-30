Британская армия уничтожила условные "российские танки" в Солсбери

Армия Великобритании провела масштабные военные учения в районе города Солсбери. Согласно задумке командования, город захватили российские танки. "Российскую технику" изображали старые списанные британские боевые машины.

Помимо танков Британия задействовала в учениях несколько бронемашин и вертолетов Apache. Журналисты отметили, что британской армии удалось захватывающе продемонстрировать свою силу.