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Источник Правда.Ру

Британская армия уничтожила условные "российские танки" в Солсбери

Силовые структуры » Министерство обороны print

Армия Великобритании провела масштабные военные учения в районе города Солсбери. Согласно задумке командования, город захватили российские танки. "Российскую технику" изображали старые списанные британские боевые машины.

Помимо танков Британия задействовала в учениях несколько бронемашин и вертолетов Apache. Журналисты отметили, что британской армии удалось захватывающе продемонстрировать свою силу.

Темы учения британская армия российские танки
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