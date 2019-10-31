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Источник Правда.Ру

Американские военные показали видео штурма дома лидера ИГ

Силовые структуры print

Пентагон продемонстрировал фото и видео штурма дома, где скрывался глава террористической организации ИГ Абу Бакр аль-Багдади. Сообщается, что он подорвал себя с двумя детьми. 

Как сообщил Кеннет Маккензи, штурм проводился с помощью вертолета. До начала проведения операции спецназовцев собрали в Сирии. 

Дом террориста находился в провинции Идлиб на северо-востоке Сирии. По словам Маккензи, это та территория, где обычно не проводятся операции.

Он отметил, что боевики обстреляли вертолеты США из двух точек. Маккензи также заявил, что до начала операции военные призывали всех находившихся в здании сдаться самим. Затем две группы бойцов спецназа подошли к зданию.

Тех, кто вышел из дома, досмотрели, проверили наличие оружия, а потом отвели в сторону. На месте, по словам генерала, было 11 детей.

Маккензи отметил, что 5 членов ИГ (4 женщины и 1 мужчина) представляли опасность для военных и не ответили на требования на арабском сложить оружие. Их убили. Когда аль-Багдади понял, что ему не скрыться от войск США, он взорвал бомбу, в результате он убил себя и двоих детей. Всего в убежище погибло 6 членов "Исламского государства".

Фото: youtube.com

 

 

Темы сша игил идлиб спецназ ликвидация террористы аль-багдади
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