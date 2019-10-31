В ФСБ объяснили, что сможет подтвердить гибель аль-Багдади

Бывший начальник ЦОС ФСБ России генерал-майор Александр Михайлов заявил, что для того, чтобы убедиться в том, что главарь ИГ Абу аль-Багдади действительно ликвидирован, должно пройти не менее года. В течение этого периода нужно удостовериться, что он нигде не появится.

Михайлов считает, что вероятность ликвидации Багдади 50 на 50. По словам Михайлова, служба безопасности "Исламского государства" также принимает меры, чтобы защитить своих руководителей. В связи с этим нужно подождать. Если Абу аль-Багдади не напомнит о себе, что можно будет считать, что заявление США о его ликвидации достоверно.

Эксперт напомним, что в РФ очень долго "хоронили" Джохара Дудаева, чеченского лидера сепаратистов.

Фото: twitter.com