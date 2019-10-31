Боевики ИГ* подтвердили смерть аль-Багдади

Террористическая организация "Исламское государство"* подтвердило информацию о гибели Абу Бакра аль-Багдади.

Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации аль-Багдади. В операции по его ликвидации был задействован американский спецназ.

Как сообщил Трамп, главарь испугался приближения военных США. По словам Трампа, по его поведению было видно, что он не хотел умирать. Когда тело аль-Багдади опознали, над ним провели необходимые ритуалы и захоронили в море.

В ходе операции никто из отрядов спецназа не пострадал. Также Трамп выразил благодарность РФ, Сирии, Ираку и Турции за помощь в проведении операции.

Он сообщил, что эти страны помогали США бороться с ИГ.*"Исламское государство", ИГ - организация, запрещенная на территории Российской Федерации

Фото: twitter.com